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بيان (779) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 صحفيين بعد استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل

01 نيسان / أبريل 2025 11:20

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (779) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 صحفيين بعد استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (209 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ محمد صالح البردويل*

يعمل مذيعاً في إذاعة صوت الأقصى

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 1 أبريل 2025

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