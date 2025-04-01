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بيان (780) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق المخابز ويمنع إدخال الطحين والوقود إلى قطاع غزة لترسيخ سياسة التجويع وتعميق الكارثة الإنسانية

01 نيسان / أبريل 2025 08:27

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (780) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*الاحتلال "الإسرائيلي" يُغلق المخابز ويمنع إدخال الطحين والوقود إلى قطاع غزة لترسيخ سياسة التجويع وتعميق الكارثة الإنسانية*

في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" والحصار الجائر والعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكاب جريمة جديدة بحق أكثر 2,4 مليون إنسان فلسطيني في القطاع، عبر منعه التام لإدخال الطحين والمساعدات الإنسانية والوقود على مدار شهر كامل، مما أدى إلى توقف جميع المخابز بشكل تام، وتعميق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

إن هذا الإجراء الإجرامي يهدف إلى استكمال فصول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، من خلال سياسات التجويع الممنهجة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان المدنيين.

إننا نُدين هذه الجريمة المركبة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ونُحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، وندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجريمة، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطحين دون قيود أو شروط، ووقف استخدام الغذاء والوقود كأدوات للابتزاز السياسي والعقاب الجماعي.

كما نؤكد على أن هذا الحصار الخانق لن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولن يدفعه للتخلي عن حقوقه المشروعة، بل يزيده صلابة وصموداً في وجه آلة القمع والإبادة. وسيبقى شعبنا الفلسطيني، رغم كل محاولات الإبادة، متمسكاً بأرضه، رافضاً لكل أشكال الاحتلال والعدوان.

إننا أمام لحظة إنسانية فارقة، تتطلب من جميع أحرار العالم اتخاذ موقف واضح ضد هذا الظلم "الإسرائيلي"، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لإنقاذ أرواح الأبرياء من براثن الجوع والموت البطيء على يد الاحتلال "الإسرائيلي".

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الثلاثاء 1 أبريل 2025

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