بيان (782) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة مخلفًا 29 شهيداً بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، وأكثر من 100 مصاب

وكالة الرأي الفلسطينية بيان (779) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 209 صحفيين بعد استشهاد الصحفي محمد صالح البردويل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (778) المكتب الإعلامي الحكومي: قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد الاحتلال "الإسرائيلي" ونطالب العالم بوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين وكالة الرأي الفلسطينية بيان (777) المكتب الإعلامي الحكومي: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالأرقام.. جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق طواقم الخدمة الإنسانية (الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (776) المكتب الإعلامي الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة صادمة بإعدام 15 شهيداً من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (775) المكتب الإعلامي الحكومي: المؤسسات الحكومية في غزة تعمل وفق طابع خدماتي بحت.. ونثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع ونؤكد على أهمية تنفيذ الخطة العربية الإسلامية بأسرع وقت ممكن وكالة الرأي الفلسطينية بيان (774) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" استهدف 26 تكية طعام و37 مركز مساعدات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية استمراراً لحرب التجويع الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (773) المكتب الإعلامي الحكومي: إغلاق الاحتلال "الإسرائيلي" للمعابر جريمة إنسانية كُبرى تدفع بالأوضاع نحو كارثة غير مسبوقة وتهدد حياة 2.4 مليون فلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية بيان (772) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإخفاء القسري باختطاف 15 من كوادر الإسعاف والدفاع المدني في رفح ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (771) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.. تنويه رسمي: لا صحة لما يُتداول من شائعات حول إجلاء الوفود الأجنبية الطبية من قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (770) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 208 صحفيين بعد استشهاد الصحفي حسام شبات
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (782) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة مخلفًا 29 شهيداً بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، وأكثر من 100 مصاب

03 نيسان / أبريل 2025 06:39

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? *بيان صحفي رقم (782) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

???? *الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين بقصف مدرسة دار الأرقم في مدينة غزة مخلفًا 29 شهيداً بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، وأكثر من 100 مصاب*

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث استهدف اليوم مدرسة دار الأرقم بمدينة غزة بعدة صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة، رغم أنها كانت تأوي آلاف النازحين المدنيين والذين اضطروا لترك منازلهم تحت القصف الوحشي المستمر. وأسفرت هذه الجريمة الجديدة عن استشهاد 29 شهيداً، من بينهم 18 طفلًا وامرأة ومسناً، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب بعض الإصابات بحالة حرجة، إضافة إلى أن هناك عدد من الشهداء والجرحى لم يصلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية بمدينة غزة، وسط صعوبة وصول المصابين إلى المستشفيات بسبب انهيار القطاع الصحي بالكامل.

إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الإبادة الجماعية، حيث استهدف حتى اليوم 229 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات.

يأتي هذا العدوان "الإسرائيلي" الهمجي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني القطاع الصحي من انهيار شبه تام بسبب تدمير المستشفيات واستمرار الحصار، مما يجعل تقديم الرعاية الطبية للمصابين أمرًا بالغ الصعوبة.

نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء ونُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المتواطئة معه مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا المسؤولية الكاملة عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

إننا نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إدانة هذه المجازر "الإسرائيلية" الوحشية ووقف تواطؤ بعض الدول مع الاحتلال، والضغط الفوري على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف العدوان المستمر ضد المدنيين، إضافة إلى إرسال لجان تحقيق دولية لمحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" في المحاكم الدولية.

إن صمت العالم على هذه الجرائم، وعدم التحرك الجاد لوقفها، يجعله شريكاً في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الخميس 3 أبريل 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟