بيان (786) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 210 صحفيين بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي

بيان صحفي رقم (786) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 210 صحفيين بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي:

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (210 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد جريمة قصف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث تم الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي":

???? *الصحفي الشهيد/ حلمي الفقعاوي*

يعمل صحفياً في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية

إضافة إلى استشهاد الشاب يوسف الخزندار في نفس القصف، وإصابة 9 صحفيين كانوا في المكان المستهدف وفي محيطه، ونتمنى لهم الشفاء العاجل، والجرحى الصحفيين هم:

الصحفي الجريح: حسن اصليح

الصحفي الجريح: أحمد منصور

الصحفي الجريح: أحمد الأغا

الصحفي الجريح: محمد فايق

الصحفي الجريح: عبد الله العطار

الصحفي الجريح: إيهاب البرديني

الصحفي الجريح: محمود عوض

الصحفي الجريح: ماجد قديح

الصحفي الجريح: علي اصليح

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الاثنين 7 أبريل 2025