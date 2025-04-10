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وزارة الصحة في قطاع غزة تُوجه نداءاً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية

10 نيسان / أبريل 2025 01:30

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

وزارة الصحة تُوجه نداءاً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية

????????نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة

????????%37 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر

????????%59 من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر

????????أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة

 ????????80 ألف مريض سكري ، و 110 ألف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية

????????%54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر

????????اغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يُفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى

وزارة الصحة

قطاع غزة – فلسطين

10 أبريل 2025

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