وزارة الصحة في قطاع غزة تُوجه نداءاً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية

وزارة الصحة تُوجه نداءاً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية
????????نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة
????????%37 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر
????????%59 من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر
????????أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة
????????80 ألف مريض سكري ، و 110 ألف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية
????????%54 من أدوية السرطان وأمراض الدم رصيدها صفر
????????اغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يُفاقم الأزمة ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى
وزارة الصحة
10 أبريل 2025