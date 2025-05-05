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بيان (810) المكتب الإعلامي الحكومي: تحذير عاجل.. مستشفيات قطاع غزة على شفا الانهيار خلال 48 ساعة بفعل منع الاحتلال "الإسرائيلي" المؤسسات الدولية من الوصول للوقود واستمرار الحصار

05 آيار / مايو 2025 09:17

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (810) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تحذير عاجل: مستشفيات قطاع غزة على شفا الانهيار خلال 48 ساعة بفعل منع الاحتلال "الإسرائيلي" المؤسسات الدولية من الوصول للوقود واستمرار الحصار

نُحذر بأشد العبارات من كارثة وشيكة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى في قطاع غزة، بسبب إمعان الاحتلال "الإسرائيلي" في منع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى مخازن الوقود المخصّص للمستشفيات، بحجة أنها تقع فيما يُسمى "مناطق حمراء"، في خطوة تُعد استكمالاً لجريمة الحصار والتجويع المتعمّد.

وفق ما أعلنته وزارة الصحة أمس الأحد (4 مايو 2025)، فإن كميات الوقود المتوفرة تكفي لمدة 3 أيام، واليوم (5 مايو 2025) نُجدد التحذير بأن الكمية المتبقية تكفي ليومين فقط، ما يعني أن المستشفيات باتت على بُعد 48 ساعة من الانهيار الكامل، بما يشمل أقسام العناية المركزة، الحضانات، وغرف العمليات، وهو ما ينذر بكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

ندين بأشد العبارات جريمة الاحتلال الممنهجة بمنع وصول الوقود إلى المستشفيات، ونعُدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف، ومساهمة مباشرة في تعميق الكارثة الصحية المتواصلة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتعمّدة، كما نحمل الدول الداعمة والمشاركة في الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مسؤولية التواطؤ في هذه الجريمة الجماعية.

نطالب المجتمع الدولي، والمؤسسات الإنسانية والطبية الدولية، بالتحرك العاجل والفوري لمنع انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإنقاذ الأرواح التي باتت على حافة الموت بسبب نقص الوقود والكهرباء والتجويع.

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 5 مايو 2025

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