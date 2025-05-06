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بيان (811) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة بقصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي آلاف النازحين بمخيم البريج راح ضحيتها (22) شهيداً و(52) مصاباً

06 آيار / مايو 2025 09:41

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (811) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة بقصف مدرسة أبو هميسة التي تؤوي آلاف النازحين بمخيم البريج راح ضحيتها (22) شهيداً و(52) مصاباً

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج (وسط قطاع غزة)، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن استشهاد 22 مدنياً وإصابة 52 آخرين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني للشهر الـ19 على التوالي.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (234) مركزاً حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى، ومنع إدخال الوقود، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 6 مايو 2025

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