بيان (813) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين

بيان صحفي رقم (813) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع مجازر دامية، استهدفت بشكل متعمّد تجمّعات المدنيين والنازحين، وتركّزت في قصف مدرستين تؤويان أكثر من 10,000 نازح، بالإضافة إلى استهداف مطعم وسوق شعبي مزدحم بالمدنيين.

إن استهداف الاحتلال للمطاعم والمدارس ومراكز الإيواء (235 مركز إيواء تم استهدافها) يُعبّر عن نية واضحة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والضحايا من بين النازحين الآمنين، وهو ما يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداداً لنهج الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

إننا ندين هذه المجازر المستمرة، ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" ومن يدعمه، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 7 مايو 2025