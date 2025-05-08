بيان (816) المكتب الإعلامي الحكومي: نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية وشعبنا الفلسطيني بمكوناته كافة ستتصدى لذلك باعتبارها امتداداً للإبادة الجماعية

بيان صحفي رقم (816) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية وشعبنا الفلسطيني بمكوناته كافة ستتصدى لذلك باعتبارها امتداداً للإبادة الجماعية

منذ تسعة عشر شهراً، يتعرض قطاع غزة لجريمة إبادة جماعية ممنهجة ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد السكان المدنيين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد أسفرت هذه الإبادة حتى الآن في إحصائيات تراكمية عن أكثر من 180,000 شهيد وجريح ومفقود، في حصيلة إنسانية كارثية وغير مسبوقة، تؤكد حجم الجريمة المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل.

منذ ما يقارب سبعين يوماً، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في انتهاك جسيم لالتزاماته القانونية كقوة احتلال، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية، والوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية، مما أدى إلى إغلاق جميع المخابز، ويهدد بإغلاق شامل للمستشفيات، الأمر الذي يعرّض حياة 2.4 مليون إنسان مدني، خصوصاً الأطفال والنساء والمسنين، لخطر محقق.

كما ويمثّل هذا الحصار الشامل سياسة تجويع ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب، بل وإبادة جماعية صريحة، تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه قسراً، في التفاف فجّ على المبادئ الإنسانية والقواعد القطعية للقانون الدولي الإنساني.

الأخطر من ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إنشاء مخيمات عزل قسري على غرار غيتوهات النازية، تمهيداً لتوسيع جريمة الإبادة الجماعية بأشكال جديدة أكثر وحشية، عبر التحكم في المساعدات الإنسانية وتوزيعها ضمن مخططات عزل ممنهجة، بما يخالف كل قواعد القانون الدولي.

إننا نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى إنشاء مخيمات عزل قسري على غرار الغيتوهات النازية، ونعتبرها نموذجاً لاإنسانياً مرفوضاً بكل المعايير، يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وامتداداً مباشراً لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة. وإنّ شعبنا الفلسطيني، بكل مكوناته الوطنية والعائلية والاجتماعية، سيواجه هذه المخططات الإجرامية، التي تسعى إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة حصار وتجويع وتركيع، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

إننا ندين بأشد العبارات هذه المخططات الإجرامية، ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة، ونحمّل أيضاً الدول المتواطئة أو المتقاعسة أو الصامتة؛ المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الكارثة الإنسانية.

???? *وعليه، فإننا نود التأكيد على ما يلي:*

???? نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية الإنسانية والحقوقية والقانونية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بالتدخل الفوري والعاجل، لوقف هذه الانتهاكات وتلك المهزلة المستمرة، وإنهاء حالة الفوضى الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة.

???? نطالب الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، واتخاذ موقف يخلّده التاريخ بالتحرك الفوري وبشكل جاد لإنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف مسلسل الإبادة والتجويع والعزل القسري.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 7 مايو 2025