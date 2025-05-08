بيان (817) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 580 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 مايو 2025م

بيان صحفي رقم (817) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 580 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 مايو 2025م
◻️ (+2.4 مليون) عدد سكان قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي.
◻️ (580) يوماً على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قطاع غزة.
◻️ (+12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل عام.
◻️ (+62,000) شهيد ومفقود منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
◻️ (+10,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.
◻️ (52,760) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).
◻️ (11,926) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية.
◻️ (2,200) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,350 شهيداً.
◻️ (+5,120) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,351 شهيداً.
◻️ (+16,270) شهيداً من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" ووصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (+18,000) شهيد من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي". (فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد).
◻️ (311) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (908) أطفال استشهدوا خلال الإبادة وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.
◻️ (57) استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، بينهم أكثر من 50 طفلاً.
◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد بين النازحين المهجرين قسرياً بينهم 14 طفلاً.
◻️ (+8,700) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي" ووصلن إلى المستشفيات.
◻️ (+12,400) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي". (فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد).
◻️ (1,411) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" (وزارة الصحة).
◻️ (113) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (214) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.
◻️ (162) جريمة استهداف للاحتلال بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (529) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (119,264) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).
◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).
◻️ (+4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).
◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.
◻️ (409) جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين.
◻️ (236) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (-10%) من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال أنها "مناطق إنسانية".
◻️ (38 مرة) قصف الاحتلال "الإسرائيلي" منطقة المواصي لوحدها التي زعم أنها "آمنة".
◻️ (41,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (+14,500) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (+65,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع (وزارة الصحة).
◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.
◻️ (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.
◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (+2.136 مليون) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح القسري. (وزارة الصحة)
◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح القسري.
◻️ (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.
◻️ (6,633) حالة تعرضت للاعتقال والتعذيب من الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة.
◻️ (362) حالة من الكوادر الصحية تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال، (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).
◻️ (48) صحفياً ممن عُرفت أسماؤهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال.
◻️ (26) عنصراً من الدفاع المدني تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال.
◻️ (+2 مليون) نازح في جميع محافظات قطاع غزة.
◻️ (68) يوماً على إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل محكم.
◻️ (68) يوماً على تشديد سياسة التجويع ومنع الغذاء عن المدنيين في قطاع غزة.
◻️ (37,400) شاحنة مساعدات ووقود منع الاحتلال إدخالها منذ إغلاق المعابر كلياً.
◻️ (29) تكية طعام استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فرض سياسة التجويع.
◻️ (37) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.
◻️ (+113,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى إيواء بعد هدم الاحتلال منازلهم السكنية.
◻️ (225) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (143) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (366) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (+13,000) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الإبادة الجماعية.
◻️ (+785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم خلال الإبادة.
◻️ (+800) معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الإبادة.
◻️ (+150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الإبادة.
◻️ (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.
◻️ (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
◻️ (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" كلياً وجزئياً من أصل (60) مقبرة.
◻️ (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.
◻️ (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.
◻️ (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.
◻️ (38) مستشفى تعرضت للتدمير أو الحرق أو أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (81) مركزاً صحياً تعرض للتدمير أو الحرق أو أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (164) مؤسسة صحية تعرض للتدمير أو الحرق أو أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها عن الخدمة.
◻️ (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (3,780) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (+1.88) مليار كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.
◻️ (+330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
◻️ (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
◻️ (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
◻️ (+1.25 مليار) دولار الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.
◻️ (178,000) دونم من الأراضي الزراعية زُرعت قبل الحرب، دُمّر منها (+92%).
◻️ (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط بسبب الحرب.
◻️ (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.
◻️ (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.
◻️ (+2.4 مليون) مواطن في غزة مهددون بالمجاعة بسبب انهيار القطاع الزراعي.
◻️ (100%) من الثروة السمكية بغزة تضررت نتيجة الاستهداف المباشر لمناطق الصيد.
◻️ (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.
◻️ (+88%) نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.
◻️ (+42) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
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✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*
???? الخميس 8 مايو 2025م