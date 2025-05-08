بيان (817) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 580 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 مايو 2025م

بيان صحفي رقم (817) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 580 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 مايو 2025م

◻️ (+2.4 مليون) عدد سكان قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي.

◻️ (580) يوماً على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قطاع غزة.

◻️ (+12,000) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل عام.

◻️ (+62,000) شهيد ومفقود منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

◻️ (+10,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.

◻️ (52,760) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات (وزارة الصحة).

◻️ (11,926) مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية.

◻️ (2,200) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال بالكامل ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وعدد أفراد هذه العائلات أكثر من 6,350 شهيداً.

◻️ (+5,120) عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 9,351 شهيداً.

◻️ (+16,270) شهيداً من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" ووصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (+18,000) شهيد من الأطفال قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي". (فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد).

◻️ (311) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (908) أطفال استشهدوا خلال الإبادة وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

◻️ (57) استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، بينهم أكثر من 50 طفلاً.

◻️ (17) استشهدوا نتيجة البرد الشديد بين النازحين المهجرين قسرياً بينهم 14 طفلاً.

◻️ (+8,700) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي" ووصلن إلى المستشفيات.

◻️ (+12,400) شهيدة من النساء قتلهن الاحتلال "الإسرائيلي". (فرق العدد لم يصل إلى المستشفيات بعد).

◻️ (1,411) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" (وزارة الصحة).

◻️ (113) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (214) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

◻️ (162) جريمة استهداف للاحتلال بحق شرطة وعناصر تأمين مساعدات.

◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

◻️ (529) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

◻️ (119,264) جريحاً ومصاباً وصلوا إلى المستشفيات. (وزارة الصحة).

◻️ (17,000) جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد. (وزارة الصحة).

◻️ (+4,700) حالة بتر، بينهم 18% من فئة الأطفال. (وزارة الصحة).

◻️ (+60%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين.

◻️ (409) جرحى ومصابين من الصحفيين والإعلاميين.

◻️ (236) مركزاً للإيواء والنُّزُوح استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (-10%) من مساحة قطاع غزة يدّعي الاحتلال أنها "مناطق إنسانية".

◻️ (38 مرة) قصف الاحتلال "الإسرائيلي" منطقة المواصي لوحدها التي زعم أنها "آمنة".

◻️ (41,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (+14,500) امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (+65,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع (وزارة الصحة).

◻️ (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج لكن الاحتلال يمنعهم من السفر.

◻️ (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

◻️ (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

◻️ (+2.136 مليون) حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح القسري. (وزارة الصحة)

◻️ (71,338) حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح القسري.

◻️ (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

◻️ (6,633) حالة تعرضت للاعتقال والتعذيب من الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة.

◻️ (362) حالة من الكوادر الصحية تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال، (وأعدم منهم 3 أطباء داخل السجون تحت التعذيب).

◻️ (48) صحفياً ممن عُرفت أسماؤهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال.

◻️ (26) عنصراً من الدفاع المدني تعرضوا للاعتقال والتعذيب من الاحتلال.

◻️ (+2 مليون) نازح في جميع محافظات قطاع غزة.

◻️ (68) يوماً على إغلاق الاحتلال لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل محكم.

◻️ (68) يوماً على تشديد سياسة التجويع ومنع الغذاء عن المدنيين في قطاع غزة.

◻️ (37,400) شاحنة مساعدات ووقود منع الاحتلال إدخالها منذ إغلاق المعابر كلياً.

◻️ (29) تكية طعام استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" في إطار فرض سياسة التجويع.

◻️ (37) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

◻️ (+113,000) خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

◻️ (280,000) أسرة تحتاج إلى إيواء بعد هدم الاحتلال منازلهم السكنية.

◻️ (225) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (143) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (366) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (+13,000) طالب وطالبة قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الإبادة الجماعية.

◻️ (+785,000) طالب وطالبة حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم خلال الإبادة.

◻️ (+800) معلمٍ وموظفٍ تربويٍ في سلك التعليم قتلهم الاحتلال خلال الإبادة.

◻️ (+150) عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم الاحتلال خلال الإبادة.

◻️ (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

◻️ (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.

◻️ (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (19) مقبرة دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" كلياً وجزئياً من أصل (60) مقبرة.

◻️ (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من مقابر قطاع غزة.

◻️ (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

◻️ (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (+100,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.

◻️ (38) مستشفى تعرضت للتدمير أو الحرق أو أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (81) مركزاً صحياً تعرض للتدمير أو الحرق أو أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (164) مؤسسة صحية تعرض للتدمير أو الحرق أو أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها عن الخدمة.

◻️ (54) سيارة إطفاء أو إنقاذ أو تدخل سريع أو عربة دفاع مدني استهدفها الاحتلال.

◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (3,780) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (+1.88) مليار كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

◻️ (+330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

◻️ (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

◻️ (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

◻️ (+1.25 مليار) دولار الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.

◻️ (178,000) دونم من الأراضي الزراعية زُرعت قبل الحرب، دُمّر منها (+92%).

◻️ (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط بسبب الحرب.

◻️ (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

◻️ (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.

◻️ (+2.4 مليون) مواطن في غزة مهددون بالمجاعة بسبب انهيار القطاع الزراعي.

◻️ (100%) من الثروة السمكية بغزة تضررت نتيجة الاستهداف المباشر لمناطق الصيد.

◻️ (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

◻️ (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

◻️ (+88%) نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة بشكل عام.

◻️ (+42) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

-

✍???? *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الخميس 8 مايو 2025م