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بيان (823) المكتب الإعلامي الحكومي: إجبار الاحتلال "الإسرائيلي" المستشفيات والمراكز الطبية على الإخلاء القسري جريمة ممنهجة لاستكمال تدمير القطاع الصحي والإبادة

15 آيار / مايو 2025 08:42

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (823) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

إجبار الاحتلال "الإسرائيلي" المستشفيات والمراكز الطبية على الإخلاء القسري جريمة ممنهجة لاستكمال تدمير القطاع الصحي والإبادة الجماعية في قطاع غزة

استكمالاً لسلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المنظومة الصحية في قطاع غزة، تُصدر سلطات الاحتلال بين الحين والآخر إشارات إخلاء لمستشفيات ومراكز طبية وعيادات صحية في قطاع غزة كان آخرها عيادة الشيخ رضوان، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تفريغ القطاع من أي مقومات للبقاء، وتدمير البنية التحتية الصحية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

تأتي جريمة الإخلاء القسري بعد ساعات من قصف وتدمير المستشفى الأوروبي في خان يونس (جنوب قطاع غزة)، والذي مثّل أحد آخر المعاقل الطبية التي كانت تقدم الرعاية للمصابين والمرضى في المنطقة الجنوبية. وبهذا ترتفع حصيلة المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة إلى 38 مستشفى، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية التي لم تسلم من العدوان المتواصل.

إن هذا الاستهداف المنهجي والمتعمد للمرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية، يشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعكس رغبة الاحتلال "الإسرائيلي" في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنزوح الجماعي على السكان المدنيين.

نُؤكد أن صمت المجتمع الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة حتى اللحظة؛ منح الاحتلال "الإسرائيلي" ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني محاصر في قطاع غزة، ودفع المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار التام.

نُدين بأشد العبارات هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المنشآت الطبية والمدنيين، ونُحمل الاحتلال "الإسرائيلي"، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تُرتكب بشكل متكرر ومنهجي.

نُطالب المجتمع الدولي بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وتوفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية، وإجلاء الجرحى والمرضى بشكل فوري لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

إن استمرار استهداف المستشفيات والعيادات يشكل تهديدًا وجوديًا لحياة مئات الآلاف من المدنيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم، لا يقبل التسويف أو التنصل من المسؤولية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الخميس 15 مايو 2025

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