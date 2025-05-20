بيان (831) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة، ومسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع يعترف بقتل الأطفال وبتهجير المدنيين

بيان صحفي رقم (831) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة، ومسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع يعترف بقتل الأطفال وبتهجير المدنيين

نُدين بأشد العبارات المجازر الدموية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي تصاعدت منذ فجر اليوم الثلاثاء بشكل همجي ومُركّز، واستهدفت بشكل مباشر منازل آمنة ومأهولة، ومراكز إيواء، ومستشفيات، وتكايا توزع الطعام على الجوعى والمنكوبين، في سلوك إجرامي يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.

وفي الساعات الخمس الأولى من الفجر، أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال "الإسرائيلي" عن استشهاد أكثر من 50 مدنياً، بينهم 33 من الأطفال والنساء والمسنين، في مشهد دموي مروّع يُجسّد جريمة مكتملة الأركان، ويُظهر إصرار الاحتلال على استخدام آلة القتل والتجويع كوسيلتين للحرب ضد السكان المدنيين، في انتهاكٍ صارخٍ وممنهجٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وتتزامن هذه المجازر مع تصريحات غير مسبوقة لمسؤول "إسرائيلي" رفيع المستوى، حيث أدلى "يائير غولان"، النائب السابق لرئيس أركان جيش الاحتلال تصريحات اعترف فيها صراحةً بأن الجيش "الإسرائيلي" "يخوض حرباً ضد المدنيين"، وأنه "يقتل الأطفال كهواية"، وأن هدفه الأساس هو "تهجير السكان"، وهو ما يمثل إقراراً واضحاً من داخل المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" بجريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد شعبنا الفلسطيني.

إننا نؤكد أن هذا السلوك الإجرامي من قبل جيش الاحتلال، مدعوماً بهذا النمط من التصريحات المليئة بالكراهية والتحريض، يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال بوصفه نظاماً استعمارياً عنصرياً يمارس الإرهاب المنظم على مرأى ومسمع من العالم.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية بدعمهم السياسي والعسكري والدبلوماسي اللامحدود لهذا الاحتلال.

ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج من صمتهم المشين، والتحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه المجازر البشعة، ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" كمجرمي حرب.

كما ندعو وسائل الإعلام الحرة، والمؤسسات الحقوقية، وأحرار العالم، إلى فضح هذه الجرائم المستمرة، ونقل الحقيقة للعالم دون مواربة، والوقوف إلى جانب شعبنا الأعزل الذي يواجه آلة القتل والدمار بكل شجاعة وثبات.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 20 مايو 2025