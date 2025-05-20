بيان (832) المكتب الإعلامي الحكومي: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها

بيان صحفي رقم (832) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها

يتابع المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بكل اهتمام، التحركات الجارية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عبر المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في الميدان، والتي من المتوقع أن يبدأ بدخول 9 شاحنات اليوم، استجابة للحاجة الإنسانية العاجلة في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على شعبنا الكريم.

وإزاء ذلك، فإننا نوجه دعوة وطنية وأخلاقية ومسؤولية جماعية إلى جماهير شعبنا الكريم، في كافة أماكن تواجده، وإلى العائلات والوجهاء والفعاليات الشعبية والشبابية والمجتمعية كافة، بضرورة حماية مسارات دخول شاحنات المساعدات، ومنع أي اعتداء عليها أو عرقلتها تحت أي ظرف، والوقوف سداً منيعاً في وجه أي محاولات عبث أو سرقة أو استغلال لهذه المساعدات، التي خُصصت لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا المحاصرين والمتضررين والمنكوبين.

إن هذه الشاحنات تمثل شريان حياة لأهلنا المنكوبين، وتُعتبر مسؤوليتها جماعية، ومن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي أن نكون جميعاً درعاً حامياً لها، وصوتاً موحداً يرفض كل مظاهر الفوضى أو الاعتداء أو التخريب أو الاستغلال.

إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم أنبل صور الصمود والثبات في وجه آلة الحرب والدمار، قادر على أن يكون مثالاً يُحتذى به في حفظ النظام، وصون كرامة المساعدات الإنسانية.

نُثمن عالياً جهود كل الجهات والمؤسسات والعائلات واللجان المجتمعية والشرطية، التي تساهم في تنظيم وتأمين عمليات إدخال المساعدات، وندعو إلى المزيد من التنسيق والتعاون المشترك، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي الجبهة الداخلية.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء 20 مايو 2025