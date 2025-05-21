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بيان (834) المكتب الإعلامي الحكومي: لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

21 آيار / مايو 2025 11:44

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (834) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي"، ولليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لما أعلنه سابقاً من التزامات وتعهدات، واستمراراً لسياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي يمارسها ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني فلسطيني يعيشون أوضاعاً إنسانية كارثية.

لقد أوقف الاحتلال إدخال المساعدات - التي زعم أنه سيسمح بإدخالها منذ يوم الإثنين الماضي- دون مبرر قانوني أو إنساني، في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً صحية ومعيشية متدهورة ونقصاً حاداً في الغذاء والدواء والوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة السكان.

إن هذا السلوك يؤكد تعمد الاحتلال استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد المدنيين، حيث أغلق جميع المعابر منذ 80 يوماً، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، وهو ما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة العدوانية.

نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والضغط الفوري على الاحتلال لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات دون تأخير أو عراقيل، والعمل الجاد على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 18 عاماً.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الأربعاء 21 مايو 2025

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