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لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!

21 آيار / مايو 2025 12:57

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

???? لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الأربعاء 21 مايو 2025

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