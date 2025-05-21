???? لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!

20:06بيان (833) المكتب الإعلامي الحكومي: سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً