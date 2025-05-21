???? لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!
المكتب الإعلامي الحكومي
الأربعاء 21 مايو 2025
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21 آيار / مايو 2025 12:57
12:57لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة!
11:44بيان (834) المكتب الإعلامي الحكومي: لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة
14:37السياحة في بالي: استمتع بجمال الطبيعة والهدوء
20:06بيان (833) المكتب الإعلامي الحكومي: سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً
15:15بيان (832) المكتب الإعلامي الحكومي: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها