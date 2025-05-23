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بيان (836) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية

23 آيار / مايو 2025 12:59

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (836) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية

تُدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق عناصر تأمين المساعدات واللجان الشعبية المتطوعة في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، والتي أسفرت – حتى لحظة إصدار هذا البيان – عن استشهاد 6 من أفراد فرق التأمين وحماية المساعدات وصلت إلى المستشفى، جراء 8 غارات واستهدافات مباشرة نفذها الاحتلال خلال ساعات الليل والفجر، بينما مازال عدد من الشهداء مكان المجزرة يصعب الوصول إليهم بسبب القصف واستمرار إطلاق النار من الطائرات في المكان.

إن استهداف هؤلاء العناصر، الذين يؤدون مهاماً إنسانية بحتة تتمثل في تأمين المساعدات وهي عبارة عن شاحنتين من الأدوية والمستلزمات الطبية المهمة للقطاع الصحي، ولضمان وصولها إلى المستشفيات في المناطق المنكوبة، هذا الاستهداف يمثل جريمة مكتملة الأركان ويكشف عن نوايا الاحتلال "الإسرائيلي" الحقيقية في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية والعلاجية، وخلق حالة من الفوضى والفلتان، بما يخدم مخطط "هندسة التجويع وقتل المرضى" الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

لقد بات واضحاً أن جيش الاحتلال يعمل بشكل منهجي على تمكين عمليات نهب المساعدات الإنسانية وشاحنات الأدوية، وضمان عدم وصولها إلى مستحقيها، عبر استهداف الأشخاص الذين يعملون على تنظيم وضمان مساراتها الآمنة.

إن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتُحمّل الاحتلال مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن استهداف طواقم الإغاثة والمجتمع المدني في وقت الحرب.

نُطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذه الجرائم المنظمة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي"، وتوفير الحماية الكاملة للمساعدات وللعاملين على تأمينها، وضمان دخولها بشكل آمن ومنتظم إلى المناطق المتضررة، بعيداً عن انتهاكات الاحتلال وسياساته العدوانية.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? فجر الجمعة 23 مايو 2025

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