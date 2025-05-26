وكالة الرأي الفلسطينية بيان (838) المكتب الإعلامي الحكومي: مجزرة الاحتلال المروّعة التي قتل فيها 9 أطفال من عائلة "النجار" بخان يونس تؤكد أن القتل بات هواية ووسيلة متعة لدى جيش يتفنن في إزهاق أرواح الأطفال الأبرياء وكالة الرأي الفلسطينية بيان (837) المكتب الإعلامي الحكومي: 84 يوماً على هندسة تجويع المدنيين في قطاع غزة: الاحتلال "الإسرائيلي" يُواصل جرائم إغلاق المعابر والتَّحكم بالمساعدات وتنفيذ إبادة جماعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (836) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مروّعة ويقتل 6 من عناصر تأمين المساعدات في دير البلح ضمن مخطط هندسة التجويع وتعطيل الإغاثة الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (835) المكتب الإعلامي الحكومي: شكراً لأبناء شعبنا الأوفياء: حماية شاحنات المساعدات صفعة في وجه الفوضى وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الـ81 على التوالي: الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة! وكالة الرأي الفلسطينية بيان (834) المكتب الإعلامي الحكومي: لليوم الثالث على التوالي: الاحتلال يواصل منع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إرساءتحليل تداول BTC/USDT: فرص السوق واستراتيجيات النجاح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (833) المكتب الإعلامي الحكومي: سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (832) المكتب الإعلامي الحكومي: ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية وتسهيل دخولها ومنع أي اعتداء عليها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (831) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل أكثر من 50 شهيداً خلال 5 ساعات بينهم 33 طفلاً وامرأة، ومسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع يعترف بقتل الأطفال وبتهجير المدنيين
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (841) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء

26 آيار / مايو 2025 12:35

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (841) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية بقصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج بغزة راح ضحيتها 31 شهيداً بينهم 18 طفلاً و6 نساء

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية في مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت هذه المجزرة الفظيعة عن استشهاد 31 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و6 نساء، إضافة إلى إصابة عشرات المصابين بجراح متفاوتة. وتُعد هذه الجريمة امتداداً مباشراً لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ قرابة 600 يوم على التوالي.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

تأتي هذه المجازر في ظل إسقاط الاحتلال "الإسرائيلي" للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى والمرضى، ومنع إدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية والعلاجات، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

نُدين بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة ضد المدنيين، كما نُدين اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 26 مايو 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟