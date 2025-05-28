بيان (845) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م

بيان صحفي رقم (845) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 600 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأربعاء 28 مايو 2025م

???? *أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:*

???? (+2.4 مليون) نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

???? (600) يوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

???? (+88%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

???? (+62 مليار دولار) مجموع الخسائر المباشرة الأولية للإبادة الجماعية.

???? (77%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

???? (46 مرة) قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "آمنة".

???? *ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:*

???? (+63,000) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

???? (54,084) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء الإبادة الجماعية.

???? (+9,000) مفقود، منهم شهداء مازالوا تحت الأنقاض، ومنهم مصيره مازال مجهولاً.

???? (+18,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (16,854).

???? (+12,400) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (8,968).

???? (+7,950) عدد الأمهات الشهيدات.

???? (932) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

???? (356) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

???? (1,580) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (115) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (220) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (754) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

???? (+15,000) مجموع المجازر بشكل عام.

???? (+14,000) عائلة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (2,483) عائلة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 7,120 شهيداً).

???? (+5,620) عائلة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 10,151 شهيداً).

???? (+60%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

???? (58) شهيداً بسبب سوء التغذية، (منهم 53 طفلاً).

???? (242) حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم أطفال وكبار سن.

???? (26) حالة وفاة بين مرضى الكلى بسبب عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.

???? (+300) حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

???? (17) شهيداً بسبب البرد، (منهم 14 طفلاً).

⚕️ *ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:*

???? (123,308) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

???? (17,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

???? (+4,700) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

???? (+415) مجموع المصابين من الصحفيين.

???? (6,633) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

???? (362) عدد المعتقلين من الطواقم الطبية.

???? (48) عدد المعتقلين من الصحفيين.

???? (26) عدد المعتقلين من الدفاع المدني.

???? (+14,700) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

???? (+42,000) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

???? (+2,136 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

???? (71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

???? *رابعاً: القطاع الصحي:*

???? (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

???? (82) مركزاً طبياً مستشفى قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

???? (164) مؤسسة صحية قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

???? (144) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (54) مركبة للدفاع المدني (إنقاذ وإطفاء) استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

???? *خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:*

???? (149) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

???? (369) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

???? (+13,000) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.

???? (+800) معلم وكادر تربوي قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

???? (+150) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

???? *سادساً: دور العبادة والمقابر:*

???? (828) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

???? (167) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

???? (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (19) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

???? (2,300) جثمان من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

???? (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

???? (529) شهيداً اُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

???? *سابعاً: السكن والنزوح والإيواء:*

???? (≈210,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

???? (≈110,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

???? (≈180,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

???? (280,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.

???? (113,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة.

???? (+2 مليون) إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

???? (241) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفها الاحتلال.

???? *ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:*

???? (88) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.

???? (50,000) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها منذ 88 يوماً.

???? (33) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

???? (44) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

???? (70,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

???? (22,000) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

???? (+14,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

???? (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

???? (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

???? (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

???? (≈60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

⚙️ *تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:*

???? (719) بئر ماء دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

???? (3,780 كيلو متر) أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

???? (2,105) محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

???? (+1.88 مليار) كيلو وات ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

???? (+330,000 متر طولي) شبكات مياه دمرها الاحتلال.

???? (+655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

???? (+2.850 مليون) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

???? (227) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (46) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

???? (206) مواقع أثرية وتراثية تعرضت للقصف من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

???? *عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:*

???? (+2,2 مليار دولار) الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بغزة نتيجة حرب الإبادة.

???? (+92%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.

???? (85,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (7,000) فقط.

???? (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

???? (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (49,000) طن فقط.

???? (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 28 مايو 2025