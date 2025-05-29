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بيان (849) المكتب الإعلامي الحكومي: الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية

29 آيار / مايو 2025 12:11

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (849) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الجوع يتصاعد والوضع الإنساني الكارثي يتفاقم والاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل عمل المنظمات الدولية

يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

إننا ندين بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، ونؤكد أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

نحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.

نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال.

إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الخميس 29 مايو 2025

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