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بيان (852) المكتب الإعلامي الحكومي: تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م

01 حزيران / يونيو 2025 01:05

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (852) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م

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◼️ *الشهداء:*

اليوم الأحد: 31 شهيداً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.

اليوم الأحد: 1 شهيد في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.

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◼️ *الإصابات:*

اليوم الأحد: +200 مصاب في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.

اليوم الأحد: 32 مصاباً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.

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???? *الإجمالي:*

49 شهيداً في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.

+305 مصابين في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.

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*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة فلسطين

???? الأحد، 1 يونيو 2025

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