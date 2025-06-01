بيان (852) المكتب الإعلامي الحكومي: تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م

بيان صحفي رقم (852) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تحديث ضحايا مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م

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◼️ *الشهداء:*

اليوم الأحد: 31 شهيداً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.

اليوم الأحد: 1 شهيد في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.

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◼️ *الإصابات:*

اليوم الأحد: +200 مصاب في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في رفح.

اليوم الأحد: 32 مصاباً في مجزرة مركز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في جسر وادي غزة.

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???? *الإجمالي:*

49 شهيداً في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.

+305 مصابين في مجازر مراكز توزيع ما يُسمى بـ"المساعدات" في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، منذ بدء العمل بها بتاريخ 27 مايو 2025م.

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✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأحد، 1 يونيو 2025