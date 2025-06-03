وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية حي وكالة الرأي الفلسطينية الأحياء وكالة الرأي الفلسطينية مقتل ثلاثة جنود من لواء "جفعاتي" في كمين للقسام شرق جباليا وكالة الرأي الفلسطينية مربع سكني وكالة الرأي الفلسطينية مربعات سكنية وكالة الرأي الفلسطينية المربعات السكنية
أخبار » تعريفات

الإبادة الجماعية

03 حزيران / يونيو 2025 08:08

الإبادة الجماعية هي جريمة دولية خطيرة تُشير إلى الأفعال العمدية التي تُرتكب بهدف إبادة جماعة قومية، عرقية، دينية أو وطنية كليًا أو جزئيًا. تشمل هذه الأفعال القتل المتعمد، التسبب في أضرار جسدية أو نفسية شديدة، فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، ومنع الولادات داخلها.

مفهوم الإبادة الجماعية

تعرّف الإبادة الجماعية على أنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُعد من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي. وقد اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 لتعريفها قانونيًا ومكافحة مرتكبيها.

أمثلة على الإبادة الجماعية

إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى

الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994

مجازر البوسنة والهرسك في التسعينيات

تعريف الإبادة الجماعية

جريمة الإبادة الجماعية

الإبادة الجماعية في القانون الدولي

أمثلة الإبادة الجماعية

حقوق الإنسان والإبادة الجماعية

مكافحة الإبادة الجماعية

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟