الإبادة الجماعية هي جريمة دولية خطيرة تُشير إلى الأفعال العمدية التي تُرتكب بهدف إبادة جماعة قومية، عرقية، دينية أو وطنية كليًا أو جزئيًا. تشمل هذه الأفعال القتل المتعمد، التسبب في أضرار جسدية أو نفسية شديدة، فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، ومنع الولادات داخلها.

مفهوم الإبادة الجماعية

تعرّف الإبادة الجماعية على أنها انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتُعد من أخطر الجرائم التي تواجه المجتمع الدولي. وقد اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 لتعريفها قانونيًا ومكافحة مرتكبيها.

أمثلة على الإبادة الجماعية

إبادة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى

الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994

مجازر البوسنة والهرسك في التسعينيات

تعريف الإبادة الجماعية

جريمة الإبادة الجماعية

الإبادة الجماعية في القانون الدولي

أمثلة الإبادة الجماعية

حقوق الإنسان والإبادة الجماعية

مكافحة الإبادة الجماعية