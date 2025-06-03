التطهير العرقي هو عملية تهدف إلى إزالة مجموعة عرقية أو دينية أو قومية معينة من منطقة جغرافية معينة، باستخدام وسائل قسرية وعنيفة مثل التهجير القسري، الإبعاد، والاعتداءات الجسدية والنفسية. يهدف التطهير العرقي إلى تغيير التركيبة السكانية لصالح مجموعة أخرى، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مفهوم التطهير العرقي

يُعد التطهير العرقي جريمة دولية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، ويُجرمها القانون الدولي بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان وقانون الجرائم الدولية. يتضمن التطهير العرقي عدة أشكال منها القتل، الاعتقالات التعسفية، تدمير الممتلكات، والحصار الاقتصادي.

مثال على التطهير العرقي في قطاع غزة

في قطاع غزة، يتعرض السكان الفلسطينيون إلى ممارسات تطهير عرقي متعددة تتمثل في التهجير القسري والنزوح القسري تحت وطأة الحصار والقصف المستمر، مما يؤدي إلى تغيير ديموغرافي قسري للمنطقة. مع استمرار الحروب والهجمات، تُجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلها، وسط ظروف إنسانية صعبة تجعل البقاء شبه مستحيل.