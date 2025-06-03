القانون الدولي هو مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والأطراف الأخرى على الساحة الدولية. يهدف القانون الدولي إلى تنظيم التعاون بين الدول، حفظ السلام، وحماية حقوق الشعوب والأفراد عبر الحدود.

مفهوم القانون الدولي

يشمل القانون الدولي عدة فروع مثل:

القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات بين الدول.

القانون الدولي الخاص الذي يختص بالعلاقات الخاصة العابرة للحدود.

القانون الدولي الإنساني الذي ينظم قواعد الحرب وحماية المدنيين.

يُعد القانون الدولي أداة أساسية في تسوية النزاعات الدولية عبر السبل السلمية، ويعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحماية البيئة.

أهمية القانون الدولي

ضمان السلم والأمن الدوليين

تنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول

حماية حقوق الإنسان وحريات الشعوب

معالجة القضايا البيئية العابرة للحدود

تعريف القانون الدولي

القانون الدولي العام

القانون الدولي الإنساني

دور القانون الدولي

حقوق الإنسان والقانون الدولي

تسوية النزاعات الدولية