القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في النزاعات المسلحة، مثل المدنيين، والجرحى، والأسرى، وتنظيم وسائل وأساليب الحرب لمنع المعاناة غير الضرورية.

مفهوم القانون الدولي الإنساني

يُعرف أيضًا باسم "قانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة"، وينظم هذا القانون قواعد تُلزم الأطراف المتحاربة بالالتزام بمعايير إنسانية، ويحظر استخدام وسائل وأسلحة تسبب أضرارًا مفرطة أو لا تميز بين المدنيين والمقاتلين.

أهداف القانون الدولي الإنساني

حماية المدنيين والأشخاص غير المشاركين في القتال

تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة

تنظيم استخدام القوة ووسائل القتال

حماية المنشآت الطبية والمساعدات الإنسانية

أهم الاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني

اتفاقيات جنيف الأربع (1949) وبروتوكولاتها الإضافية

قواعد لاهاي بشأن وسائل وأساليب الحرب

تعريف القانون الدولي الإنساني

اتفاقيات جنيف

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

قواعد الحرب والقانون الإنساني

حقوق الإنسان أثناء الحرب

القانون الدولي للنزاعات المسلحة