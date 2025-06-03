وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية حي وكالة الرأي الفلسطينية الأحياء وكالة الرأي الفلسطينية مقتل ثلاثة جنود من لواء "جفعاتي" في كمين للقسام شرق جباليا وكالة الرأي الفلسطينية مربع سكني وكالة الرأي الفلسطينية مربعات سكنية وكالة الرأي الفلسطينية المربعات السكنية
أخبار » تعريفات

اتفاقية جنيف

03 حزيران / يونيو 2025 08:29

اتفاقيات جنيف هي مجموعة من المعاهدات الدولية الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في النزاعات المسلحة، مثل المدنيين والجرحى والأسرى. تم اعتماد أول اتفاقية جنيف عام 1864، وتوسعت لتشمل أربع اتفاقيات رئيسية تم اعتمادها عام 1949، بالإضافة إلى بروتوكولات لاحقة لتعزيز الحماية القانونية في الحروب الحديثة.

تفرض اتفاقيات جنيف على الدول أطراف النزاع الالتزام بمعاملة إنسانية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء، وتحظر الاعتداءات على الأفراد الذين ليسوا جزءًا من القتال، وتنظم قواعد استخدام الأسلحة ووسائل القتال، كما توفر آليات لمحاسبة من ينتهك هذه القواعد.

اتفاقيات جنيف تعد الركيزة الأساسية التي تستند إليها جهود المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، وضمان تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لمن يحتاجها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟