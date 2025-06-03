اتفاقيات جنيف هي مجموعة من المعاهدات الدولية الأساسية في القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في النزاعات المسلحة، مثل المدنيين والجرحى والأسرى. تم اعتماد أول اتفاقية جنيف عام 1864، وتوسعت لتشمل أربع اتفاقيات رئيسية تم اعتمادها عام 1949، بالإضافة إلى بروتوكولات لاحقة لتعزيز الحماية القانونية في الحروب الحديثة.

تفرض اتفاقيات جنيف على الدول أطراف النزاع الالتزام بمعاملة إنسانية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء، وتحظر الاعتداءات على الأفراد الذين ليسوا جزءًا من القتال، وتنظم قواعد استخدام الأسلحة ووسائل القتال، كما توفر آليات لمحاسبة من ينتهك هذه القواعد.

اتفاقيات جنيف تعد الركيزة الأساسية التي تستند إليها جهود المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، وضمان تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لمن يحتاجها.