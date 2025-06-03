رنسا، المعروفة رسميًا بجمهورية فرنسا، هي دولة تقع في غرب أوروبا وتعتبر واحدة من أكبر وأهم الدول في القارة. تتميز فرنسا بتاريخ عريق يمتد لآلاف السنين، وثقافة غنية تشمل الفن، الأدب، الفلسفة، والطبخ.

معلومات عامة عن فرنسا

العاصمة: باريس

اللغة الرسمية: الفرنسية

عدد السكان: حوالي 67 مليون نسمة

النظام السياسي: جمهورية ديمقراطية

الاقتصاد: من أكبر اقتصادات العالم، تعتمد على الصناعة، الزراعة، والسياحة.

تاريخ فرنسا

فرنسا لعبت دورًا محوريًا في التاريخ الأوروبي والعالمي، بدءًا من العصور الوسطى، عبر الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر، إلى دورها في الحربين العالميتين. كما كانت مركزًا للحركات الفكرية والثقافية الكبرى.

ثقافة فرنسا

تشتهر فرنسا بالفنون الجميلة، من لوحات الرسم إلى المسرح والسينما.

المطبخ الفرنسي معروف عالميًا ويعتبر جزءًا أساسيًا من التراث الفرنسي.

فرنسا وجهة سياحية رئيسية تضم معالم مثل برج إيفل، متحف اللوفر، وكاتدرائية نوتردام.

نبذة عن فرنسا

معلومات عن فرنسا

تاريخ فرنسا

ثقافة فرنسا

السياحة في فرنسا

الاقتصاد الفرنسي