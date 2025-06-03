ألمانيا، رسميًا جمهورية ألمانيا الاتحادية، هي دولة تقع في قلب أوروبا وتُعتبر من أكبر وأقوى الدول اقتصاديًا وسياسيًا في القارة. تتميز ألمانيا بتاريخ طويل وثقافة غنية، فضلاً عن مكانتها كقائد صناعي وتكنولوجي عالمي.

معلومات عامة عن ألمانيا

العاصمة: برلين

اللغة الرسمية: الألمانية

عدد السكان: حوالي 83 مليون نسمة

النظام السياسي: جمهورية اتحادية ديمقراطية

الاقتصاد: أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد عالمي، يعتمد على الصناعة، التكنولوجيا، والتصدير.

تاريخ ألمانيا

مرت ألمانيا بفترات تاريخية هامة منها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، التوحيد الألماني في القرن التاسع عشر، فترتي الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم إعادة بناء الدولة بعد الحرب والتطور السريع في النصف الثاني من القرن العشرين.

ثقافة ألمانيا

ألمانيا معروفة بمساهمتها الكبيرة في الفلسفة، الموسيقى الكلاسيكية، والفنون.

تضم معالم سياحية مشهورة مثل بوابة براندنبورغ، قصر نويشفانشتاين، والكثير من المتاحف والمسارح.

تشتهر ألمانيا بالمهرجانات التقليدية مثل أكتوبرفست، التي تجذب ملايين الزوار سنويًا.

نبذة عن ألمانيا

معلومات عن ألمانيا

تاريخ ألمانيا

ثقافة ألمانيا

السياحة في ألمانيا

الاقتصاد الألماني