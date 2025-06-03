الولايات المتحدة الأمريكية (USA) هي دولة في أمريكا الشمالية تُعتبر من أكبر وأقوى الدول في العالم اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا. تتميز الولايات المتحدة بتنوع جغرافي وثقافي هائل، وتلعب دورًا محوريًا في السياسة العالمية والاقتصاد والتكنولوجيا.

معلومات عامة عن الولايات المتحدة الأمريكية

العاصمة: واشنطن العاصمة

اللغة الرسمية: لا توجد لغة رسمية على المستوى الفيدرالي، لكن الإنجليزية هي الأكثر انتشارًا.

عدد السكان: حوالي 331 مليون نسمة

النظام السياسي: جمهورية اتحادية ديمقراطية رئاسية

الاقتصاد: أكبر اقتصاد في العالم، يعتمد على قطاعات التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات، والزراعة.

تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

تأسست الولايات المتحدة في عام 1776 عقب إعلان استقلالها عن بريطانيا، ومنذ ذلك الحين شهدت نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا، مع مراحل مهمة مثل الحرب الأهلية، الثورة الصناعية، دورها في الحروب العالمية، والهيمنة الاقتصادية والسياسية في العصر الحديث.

ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية

تشتهر الولايات المتحدة بثقافتها المتنوعة التي تشمل الموسيقى، السينما (هوليوود)، الرياضة، والفنون.

تضم العديد من المعالم الشهيرة مثل تمثال الحرية، البيت الأبيض، وجراند كانيون.

الولايات المتحدة بلد الهجرة، مما يثري ثقافتها بمزيج من الثقافات العالمية.

نبذة عن الولايات المتحدة

معلومات عن أمريكا

تاريخ الولايات المتحدة

ثقافة أمريكا

السياحة في الولايات المتحدة

الاقتصاد الأمريكي