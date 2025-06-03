المربعات السكنية هي وحدات تنظيمية في التخطيط العمراني تُستخدم لتقسيم المناطق السكنية إلى مساحات محددة تشمل مجموعة من البيوت والمباني السكنية، مع توفير المرافق والخدمات اللازمة لسكانها.

مفهوم المربعات السكنية

تُعتبر المربعات السكنية الوحدات الأساسية لتطوير الأحياء السكنية، حيث تُخطط بحيث توفر بيئة مناسبة للمعيشة تشمل الشوارع، الحدائق، المدارس، والمرافق الصحية. تهدف هذه التقسيمات إلى تحسين جودة الحياة، تنظيم الحركة المرورية، وضمان توفير الخدمات الأساسية.

أهمية المربعات السكنية

تنظيم العمران وتوزيع الخدمات

تسهيل تخطيط البنى التحتية والمرافق العامة

تحسين جودة الحياة للسكان

توفير بيئة آمنة ومنظمة للسكن





تعريف المربعات السكنية

التخطيط العمراني للمربعات السكنية

تطوير الأحياء السكنية

خدمات المربعات السكنية

تصميم المربعات السكنية

جودة الحياة في المناطق السكنية