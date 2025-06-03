الأحياء هي وحدات سكنية جغرافية داخل المدن أو البلدات، تضم مجموعة من السكان والمباني التي تتشارك في المرافق والخدمات المجتمعية. تمثل الأحياء الوحدة الأساسية للتخطيط العمراني والاجتماعي، وتساهم في تنظيم الحياة اليومية للسكان.

مفهوم الأحياء

تتميز الأحياء بحدود جغرافية واضحة، وتشمل الشوارع، المدارس، الحدائق، المراكز التجارية، والمرافق الصحية التي تخدم سكانها. تخطيط الأحياء يهدف إلى خلق بيئة معيشية متكاملة توفر الأمن والراحة والتفاعل الاجتماعي.

أهمية الأحياء

تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية

توفير الخدمات الأساسية للسكان

تعزيز التماسك المجتمعي والهوية المحلية

تسهيل إدارة الخدمات والبنية التحتية

تعريف الأحياء

تخطيط الأحياء السكنية

تطوير الأحياء

خدمات الأحياء

الحياة في الأحياء

إدارة الأحياء