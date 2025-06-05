مستشفى الشفاء هو أكبر مستشفى حكومي في قطاع غزة، ويعد من المراكز الطبية الرئيسية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتنوعة لسكان القطاع. تأسس المستشفى بهدف توفير خدمات طبية شاملة ومتخصصة تشمل العلاج، التشخيص، والرعاية الطارئة.

خدمات مستشفى الشفاء

يقدم المستشفى خدمات الطوارئ على مدار الساعة

يحتوي على أقسام متخصصة مثل جراحة القلب، الأعصاب، الأورام، وأمراض الأطفال

مزود بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة لضمان جودة العلاج

يقدم برامج التوعية الصحية وورش العمل للمجتمع المحلي

أهمية مستشفى الشفاء في قطاع غزة

يُعتبر الملجأ الطبي الرئيسي لسكان غزة في أوقات الأزمات والحروب

يسهم في تطوير الكوادر الطبية المحلية من خلال التدريب المستمر

يلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة المجتمع الفلسطيني

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