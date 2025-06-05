مجمع ناصر الطبي هو ثاني أكبر مستشفى حكومي في قطاع غزة بعد مستشفى الشفاء، ويُعد من أبرز المرافق الصحية في مدينة خان يونس. تأسس عام 1960 خلال فترة الإدارة المصرية للقطاع، على موقع ثكنات عسكرية بريطانية قديمة كانت تستخدم لأغراض الحجر الصحي وأمراض الحمى .

???? معلومات أساسية

الموقع: خان يونس، جنوب قطاع غزة

التأسيس: 1960

الاسم: سُمي نسبةً إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر

القدرة السريرية: حوالي 512 سريرًا

عدد الموظفين (2021): حوالي 1127 موظفًا

???? الأقسام والخدمات

يضم مجمع ناصر الطبي عدة أقسام متخصصة، منها:

قسم الطوارئ: يقدم خدمات الطوارئ على مدار الساعة.

جراحة العظام: يشمل عمليات العظام والإصابات.

النساء والولادة: يقدم خدمات متكاملة للنساء الحوامل.

الأطفال: يشمل العناية المركزة للأطفال والعيادات الخارجية.

الباطنة: يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للأمراض الباطنية.

العناية المركزة: تشمل العناية المركزة العامة والقلبية.

العيادات الخارجية: تقدم استشارات طبية في مختلف التخصصات.

???? التطوير والتوسعة

شهد المستشفى عدة مراحل من التوسعة والتطوير، أبرزها:

1994: إنشاء مبنى جديد سُمي "مستشفى التحرير" .

2011: ترميم وتحديث المستشفى بميزانية بلغت 833 ألف دولار، بتمويل من عدة جهات .

2017: تبرع الهلال الأحمر القطري بقيمة 284 ألف دولار لتوسعة وتجهيز قسم القلب .

⚠️ التحديات والاعتداءات

تعرض مجمع ناصر الطبي لعدة اعتداءات خلال السنوات الماضية، أبرزها:

2024: تعرض المستشفى لقصف من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى وإصابة المرضى والكوادر الطبية .

2024: فرض حصار على المستشفى من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى نقص في الإمدادات الطبية والوقود، وتوقف بعض الخدمات الحيوية .

???? الدور الإنساني

يُعتبر مجمع ناصر الطبي من أبرز المرافق الصحية في قطاع غزة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة للسكان المحليين واللاجئين. كما يلعب دورًا مهمًا في استجابة الطوارئ خلال الأزمات والحروب.