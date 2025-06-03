وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية شعبنا الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية حي وكالة الرأي الفلسطينية الأحياء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

من خلال عمليات الإخلاء

الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية

03 حزيران / يونيو 2025 10:11

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

غزة- وكالة الرأي:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن الاحتلال يتعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء للمناطق التي تتواجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإخلاءات الأخيرة في محافظة خانيونس تُشكّل تهديدًا مباشرًا قد يؤدي إلى إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وهو ما ينذر بكارثة صحية وشيكة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدّم خدمات طبية تخصصية، ما يجعل توقفه المحتمل تهديداً حقيقياً لحياة مئات المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات المرضى والجرحى في العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ، بالإضافة إلى الأطفال في أقسام الحضانة، يواجهون موتاً محققاً في حال خروج المجمع عن الخدمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟