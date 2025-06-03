الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية

غزة- وكالة الرأي:

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن الاحتلال يتعمد تقويض وخنق المنظومة الصحية من خلال عمليات الإخلاء للمناطق التي تتواجد بها المستشفيات ومراكز تقديم الرعاية الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإخلاءات الأخيرة في محافظة خانيونس تُشكّل تهديدًا مباشرًا قد يؤدي إلى إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، وهو ما ينذر بكارثة صحية وشيكة.

ويُعد مجمع ناصر الطبي المستشفى الوحيد في جنوب قطاع غزة الذي يقدّم خدمات طبية تخصصية، ما يجعل توقفه المحتمل تهديداً حقيقياً لحياة مئات المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرات المرضى والجرحى في العناية المركزة وغرف العمليات والطوارئ، بالإضافة إلى الأطفال في أقسام الحضانة، يواجهون موتاً محققاً في حال خروج المجمع عن الخدمة.