مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الحكومي الرئيسي في محافظة دير البلح، ويُعد من أبرز المرافق الصحية في قطاع غزة. تأسس المستشفى في عام 1999، ويقدم خدمات طبية متكاملة للسكان المحليين واللاجئين في المنطقة.

???? معلومات أساسية

الموقع: دير البلح، وسط قطاع غزة

التأسيس: 1999

القدرة السريرية: حوالي 300 سرير

عدد الموظفين: أكثر من 1,000 موظف

???? الأقسام والخدمات

يضم مستشفى شهداء الأقصى عدة أقسام متخصصة، منها:

قسم الطوارئ: يقدم خدمات الطوارئ على مدار الساعة

جراحة العظام: يشمل عمليات العظام والإصابات

النساء والولادة: يقدم خدمات متكاملة للنساء الحوامل

الأطفال: يشمل العناية المركزة للأطفال والعيادات الخارجية

الباطنة: يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية للأمراض الباطنية

العناية المركزة: تشمل العناية المركزة العامة والقلبية

العيادات الخارجية: تقدم استشارات طبية في مختلف التخصصات

⚠️ التحديات والاعتداءات

تعرض مستشفى شهداء الأقصى لعدة اعتداءات خلال السنوات الماضية، أبرزها:

10 يناير 2024: تعرض المستشفى لقصف من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير جزء من المدخل الرئيسي واستشهاد أكثر من 40 شخصًا وإصابة العشرات. يُذكر أن المستشفى كان يستقبل عددًا كبيرًا من المرضى والجرحى في تلك الفترة، مما زاد من حجم الكارثة الإنسانية .

2024: تعرض المستشفى لانقطاع كامل للكهرباء بسبب نفاد الوقود، مما هدد بتوقف الخدمات الطبية الحيوية. تم توفير مولدات كهربائية مؤقتة لضمان استمرارية العمل .

???? الدور الإنساني

يُعتبر مستشفى شهداء الأقصى من أبرز المرافق الصحية في قطاع غزة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة للسكان المحليين واللاجئين. كما يلعب دورًا مهمًا في استجابة الطوارئ خلال الأزمات والحروب، ويُعد ملجأً للعديد من المرضى والجرحى الذين لا يجدون مكانًا آخر للعلاج.