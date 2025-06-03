العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها "إسرائيل" سلاحا

وكالات- وكالة الرأي:

دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى رفض خطة المساعدات الإنسانية التي تستخدمها "إسرائيل" سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة.

وشددت المنظمة على أن العالم مطالب بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. محذرة من أن المجتمع الدولي -وعلى رأسه الولايات المتحدة- سمح باستمرار الكارثة والإبادة الجماعية فترة طويلة.

وأكدت المنظمة أن استخدام تجويع المدنيين سلاحا في غزة جريمة حرب يجب وضع حد لها فورا. مشيرة إلى أن "إسرائيل" بصفتها سلطة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الأساسية للسكان.

كما وطالبت بفتح تحقيق دولي فوري ومستقل في حادثة إطلاق النار على فلسطينيين جياع قرب موقع مساعدات في رفح واصفة الحدث بإنه " "مروع".