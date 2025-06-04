الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية

وكالات- وكالة الرأي:

وصف الرئيس البرازيلي لويس أيناسيو لولا دا سيلفا ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية.

واعتبر دا سيلفا في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، أن ما يحدث في غزة "لا علاقة له بالحرب".

وقال: "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية، إذ يتم قتل النساء والأطفال الذين لا علاقة لهم بالحرب، ويجوعّون الأطفال".

وقارن دا سيلفا معاناة اليهود التاريخية بما يحدث في غزة، مضيفًا: "يجب على إسرائيل أن تتصرف بعقلانية تجاه الإنسانية والشعب الفلسطيني تحديدًا، بسبب المعاناة التي عاشها اليهود عبر التاريخ".

وأكد أن السلام لن يتحقق إلا عندما تقام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلًا عن دمار واسع.

