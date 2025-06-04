وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: 97 شهيدًا و440 إصابة خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وكالة الرأي الفلسطينية أزمة قانون إعفاء تجنيد "الحريديم" تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية العفو الدولية تدعو لرفض خطة المساعدات التي تستخدمها "إسرائيل" سلاحا وكالة الرأي الفلسطينية الشعبية: تصريح "ميلر" إقرارٌ ضمني بجرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية أطباء بلا حدود: إذا خرج مستشفى ناصر عن الخدمة فستحدث كارثة كبيرة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (855) الإعلامي الحكومي: ارتفاع حصيلة الضحايا المُجوَّعين إلى 102 شهيداً و490 مصاباً وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: الاحتلال يتعمد تقويض المنظومة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى ناصر
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة بغزة: 97 شهيدًا و440 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

04 حزيران / يونيو 2025 02:26

شهداء غزة ارشيف
شهداء غزة ارشيف

غزة- وكالة الرأي:

أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 97 شهيداً منهم 2 انتشال، و440 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,607 شهداء 125,341 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,335 شهيداً و13,300 إصابة.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟