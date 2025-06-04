الصحة بغزة: 97 شهيدًا و440 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

غزة- وكالة الرأي:

أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 97 شهيداً منهم 2 انتشال، و440 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,607 شهداء 125,341 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 بلغت 4,335 شهيداً و13,300 إصابة.

وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.