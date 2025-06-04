بيان (856) المكتب الإعلامي الحكومي: "الاحتلال الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ11

بيان صحفي رقم (856) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

"الاحتلال الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ11 .. جريمة ممنهجة ضد القطاع الصحي

في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة صادمة ومروعة، حين قصفت طائراته الحربية سطح المبنى الرئيسي في مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية مكان القصف.

إنّ هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الحادية عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والفرق الصحفية والمدنيين.

*وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

الأربعاء 10 يناير 2024 الأحد 31 مارس 2024 الاثنين 22 يوليو 2024 الأحد 4 أغسطس 2024 الخميس 5 سبتمبر 2024 الاثنين 27 سبتمبر 2024 الاثنين 7 أكتوبر 2024 الاثنين 14 أكتوبر 2024 السبت 9 نوفمبر 2024 الأحد 13 أبريل 2025 الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).

إننا نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي، ونؤكد أن استهداف المستشفيات يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تُعنى بحماية المدنيين والمرافق الطبية زمن الحرب.

كما نُحمّل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

نُجدد مطالبتنا العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأربعاء 4 يونيو 2025