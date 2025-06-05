فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار أممي لوقف النار في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

أفشل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو"، الأربعاء، تبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية.

وصوّت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة بينما اعترضت الولايات المتحدة.

وقالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: "إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق".

أما ممثل سلوفينا فشدد على أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورا.

يذكر أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها "إسرائيل" لاحقا.