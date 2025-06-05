"الجهاد الإسلامي": فيتو أمريكا يؤكد أنها راعية إجرام حكومة الاحتلال

غزة- وكالة الرأي:

قالت حركة الجهاد الإسلامي:"إن استخدام الإدارة الأمريكية لامتياز النقض الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، يؤكد أنها التي ترعى الإجرام الذي تمارسه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو".

وشددت الجهاد، على أن فيتو أمريكا يؤكد أنها شريك فعلي في حرب الإبادة الهمجية وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأضافت "إن ممارسات إدارة دونالد ترامب، ومواقفه، لا تختلف في جوهرها عن ممارسة الإدارة السابقة، وهي برسم كل الأنظمة التي لا تزال تراهن على الإدارات الأمريكية التي تستحوذ على الأموال العربية دون اعتبار لكرامة العرب، وتمول الكيان المجرم بالسلاح والعتاد والذخيرة والمرتزقة، وتوفر له الغطاء السياسي لاستمرار جرائمه".

والأربعاء، أفشل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" تبني مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية.

وصوّت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة بينما اعترضت الولايات المتحدة.