بيان (861) الإعلامي الحكومي: ​أعداد الضحايا المُجوَّعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء

بيان صحفي رقم (861) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المًجوَّعين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"
???? الثلاثاء 27 مايو 2025:
3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين في رفح
???? الأربعاء 28 مايو 2025:
10 شهداء، 62 إصابة في رفح
???? الأحد 1 يونيو 2025:
35 شهيداً، 200 إصابة، في رفح.
1 شهيد و32 إصابة، 2 مفقودين، عند جسر وادي غزة.
???? الاثنين 2 يونيو 2025:
26 شهيد، 92 إصابة، في رفح.
???? الثلاثاء 3 يونيو 2025:
27 شهيداً، 90 إصابة، في رفح
???? الجمعة 6 يونيو 2025:
8 شهداء، 61 إصابة، في رفح
???? *الإجمالي:*
110 الشهداء
583 الإصابات
9 المفقودين
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???? الجمعة، 6 يونيو 2025