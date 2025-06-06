بيان (861) الإعلامي الحكومي: ​أعداد الضحايا المُجوَّعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء

بيان صحفي رقم (861) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المًجوَّعين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"

???? الثلاثاء 27 مايو 2025:

3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين في رفح

???? الأربعاء 28 مايو 2025:

10 شهداء، 62 إصابة في رفح

???? الأحد 1 يونيو 2025:

35 شهيداً، 200 إصابة، في رفح.

1 شهيد و32 إصابة، 2 مفقودين، عند جسر وادي غزة.

???? الاثنين 2 يونيو 2025:

26 شهيد، 92 إصابة، في رفح.

???? الثلاثاء 3 يونيو 2025:

27 شهيداً، 90 إصابة، في رفح

???? الجمعة 6 يونيو 2025:

8 شهداء، 61 إصابة، في رفح

???? *الإجمالي:*

110 الشهداء

583 الإصابات

9 المفقودين

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✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الجمعة، 6 يونيو 2025