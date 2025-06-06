وكالة الرأي الفلسطينية بيان (858) الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 225 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد 4 زملاء صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية مسؤول أممي سابق: "مؤسسة المساعدات الأمريكية" يديرها مرتزقة وكالة الرأي الفلسطينية فنانون إسبان يقاطعون مهرجانات على صلة بـ"إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر منع سفينة "مادلين" من الاقتراب من سواحل غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد الإسلامي": فيتو أمريكا يؤكد أنها راعية إجرام حكومة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الفيتو الأمريكي يجسد الانحياز الأعمى للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار أممي لوقف النار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا.. أكثر من نصف الشعب يناهض تزويد إسرائيل بالأسلحة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يقر بإقالة غالانت وهاليفي لمعارضتهما إعفاء الحريديم من التجنيد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (857) الإعلامي الحكومي: الفيتو الأميركي يُكرّس الاصطفاف مع الإبادة
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (861) الإعلامي الحكومي: ​أعداد الضحايا المُجوَّعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء

06 حزيران / يونيو 2025 04:46

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (861) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المًجوَّعين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من مراكز "المساعدات الأمريكية الإسرائيلية"

???? الثلاثاء 27 مايو 2025:

3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين في رفح

???? الأربعاء 28 مايو 2025:

10 شهداء، 62 إصابة في رفح

???? الأحد 1 يونيو 2025:

35 شهيداً، 200 إصابة، في رفح.

1 شهيد و32 إصابة، 2 مفقودين، عند جسر وادي غزة.

???? الاثنين 2 يونيو 2025:

26 شهيد، 92 إصابة، في رفح.

???? الثلاثاء 3 يونيو 2025:

27 شهيداً، 90 إصابة، في رفح

???? الجمعة 6 يونيو 2025:

8 شهداء، 61 إصابة، في رفح

???? *الإجمالي:*

110 الشهداء

583 الإصابات

9 المفقودين

-

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الجمعة، 6 يونيو 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟