بيان (863) المكتب الإعلامي الحكومي: تفنيدٌ رسميٌ لرواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول وجود أنفاق أسفل المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة

بيان صحفي رقم (863) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

تفنيدٌ رسميٌ لرواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول وجود أنفاق أسفل المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته الممنهجة لتضليل الرأي العام وتبرير جرائمه ضد المرافق الصحية، عبر ترويج أكاذيب ساذجة ومكشوفة، آخرها ادعاؤه بوجود "نفق للمقاومة" أسفل المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة. هذه الرواية مفبركة، ساقطة، ومليئة بالثغرات والادعاءات الملفّقة، ولا تصمد أمام الحد الأدنى من التمحيص والمنطق.

الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال يبدو ركيكاً ومصنوعاً بأسلوب ساذج؛ يظهر فيه أنبوبة حديدية ضيقة لا يتسع قطرها حتى لمرور شخص، ولا تحتوي على سلالم أو تجهيزات، ولا تصلح بأي حال لتكون نفقاً، وهذه المنطقة بالمناسبة هي منطقة تصريف أمطار. بل تشير المعاينة إلى أن الاحتلال هو من قام بحفر الموقع ووضع الأنبوب ثم التقط مشهداً تمثيلياً قرب قسم الطوارئ في المستشفى، وهو قسم مكتظ بالمرضى والزوار، ما يجعل زعمه أكثر سخفاً.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يختلق فيها الاحتلال روايات زائفة حول المستشفيات؛ فقد سبقتها محاولات فاشلة لتلفيق أكاذيب بشأن مستشفيات الشفاء وناصر وحمد. ففي مجمع الشفاء لم يعثر سوى على بئر مياه قديم، وحاول عبثاً تصويره كنفق، لكنه فشل فشلاً ذريعاً. وفي مستشفى حمد، روّج لغرفة مياه على أنها نفق، لكن الحقيقة سرعان ما تكشفت، وانفضح زيفه. أما في مستشفى ناصر، فعجز تماماً عن فبركة أي رواية تُبرر جريمته. ولم يتوقف الأمر عند هذه المستشفيات، بل امتد إلى منشآت طبية أخرى قام بتخريبها وتدميرها، بحثاً عن أي ذريعة، دون أن ينجح في إقناع أحد.

الأكثر خطورة هو أن الاحتلال نفسه أعلن سابقاً نيته إسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وأقر باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تزن أكثر من 40 طناً لتدمير البنية التحتية للمستشفى الأوروبي، فكيف تُعرض جثامين سليمة وغير محترقة في موقع يزعم الاحتلال إنه قصفه بهذه الشراسة؟ هذا وحده يكشف الكذب والتمثيل.

حتى في تفاصيل الفيديو، يمكن رصد فبركة واضحة: في الثانية 14 ينتقل المشهد فجأة إلى لقطة أخرى مختلفة تماماً في الثانية 15، مما يدل على قصٍّ ولصقٍ غير احترافي. وعندما طلب صحفيون أجانب النسخة الكاملة للفيديو، رفض الاحتلال ذلك، ما يدل على خوفه من افتضاح التلاعب.

الاحتلال نفسه صرّح في مناسبات سابقة أنه استهدف مقاومين على بُعد أكثر من نصف كيلومتر من المستشفى الأوروبي، وهذه مسافة بعيدة تماماً عن حرم المستشفى. فهل يُعقل أن يكون نفقٌ في قلب مؤسسة صحية يعجّ بالحركة اليومية دون أن يلحظه أحد؟

نوجّه نداءً لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم: لا تنخدعوا بروايات الاحتلال المفبركة، ولا تنجرّوا خلف الشائعات التي يروجها بعض الإعلاميين السطحيين الذين يعتدّون ويستندون بمقاطع الاحتلال "الإسرائيلي" ويهاجمون مقاومتنا الباسلة. الحذر مطلوب، والوعي هو خط الدفاع الأول.

إن هذه الأكاذيب لن تُخفي جريمة الاحتلال الكبرى: استهداف المنظومة الصحية وارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين والمرافق المدنية والحيوية.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأحد، 8 يونيو 2025