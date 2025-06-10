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بيان (866) الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 227 صحفياً بعد استشهاد الصحفي مؤمن أبو العوف

10 حزيران / يونيو 2025 02:48

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (866) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 227 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي مؤمن أبو العوف

ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى (227 شهيداً صحفياً) منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد أحد الزملاء الصحفيين:

???? *الصحفي الشهيد/ مؤمن محمد أبو العوف*

الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلام

وقد استشهد هو وثلاثة من رجال الإسعاف خلال مهمة إنسانية شرق مدينة غزة

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الصحفيين الجرحى.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الثلاثاء، 10 يونيو 2025

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