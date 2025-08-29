وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (950) الإعلام الحكومي: تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول المجزرة المروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (949) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 30 يوماً: 467 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (948) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 246 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسن دوحان وكالة الرأي الفلسطينية بيان (947) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 245 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (945) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مستشفى ناصر وكالة الرأي الفلسطينية بيان (944) الإعلام الحكومي: العجز في الإيواء يتجاوز 96%.. محافظات جنوب قطاع غزة غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسرياً والاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (943) الإعلام الحكومي: تهديدات الاحتلال المتكررة ومخططاته لاجتياح مدينة غزة تنذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وأمريكا والمجتمع الدولي
اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة

29 آب / أغسطس 2025 08:41

اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة
عقدت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ اجتماعاً طارئاً لبحث سبل تعزيز وضمان استمرارية الخدمات الإسعافية في ضوء تهديدات الاحتلال "الإسرائيلي" الأخيرة التي تطال مدينة غزة.

واطلع المجتمعون على خطط الطوارئ المحدثة لمنظومة الإسعاف والطوارئ، التي أعدتها جميع الجهات المزودة للخدمات الإسعافية، بما يشمل وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية، والدفاع المدني، إضافة إلى المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة.

وأكد الحاضرون التزامهم الثابت بأداء واجبهم الإنساني والوطني، والاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية رغم كل المخاطر والتحديات.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ، إياد زقوت، على أن طواقم الإسعاف كانت وستبقى وفية لشعبها، وستواصل أداء رسالتها الإنسانية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية.

كما وجّه زقوت رسالة تقدير واعتزاز إلى ضباط الإسعاف والمسعفين في الميدان، مثمناً بطولاتهم وتضحياتهم في خدمة الجرحى والمرضى والمصابين، انطلاقاً من قيمهم النبيلة وإنسانيتهم العالية.

وخصّ بالشكر قيادات منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية، والدفاع المدني، تقديراً لدورهم القيادي وجهودهم المتواصلة في هذه الظروف الاستثنائية.

