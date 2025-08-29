اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة

عقدت اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ اجتماعاً طارئاً لبحث سبل تعزيز وضمان استمرارية الخدمات الإسعافية في ضوء تهديدات الاحتلال "الإسرائيلي" الأخيرة التي تطال مدينة غزة.

واطلع المجتمعون على خطط الطوارئ المحدثة لمنظومة الإسعاف والطوارئ، التي أعدتها جميع الجهات المزودة للخدمات الإسعافية، بما يشمل وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية، والدفاع المدني، إضافة إلى المؤسسات غير الحكومية ذات الصلة.

وأكد الحاضرون التزامهم الثابت بأداء واجبهم الإنساني والوطني، والاستمرار في تقديم الخدمات الإسعافية رغم كل المخاطر والتحديات.

وفي هذا السياق، شدد رئيس اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ، إياد زقوت، على أن طواقم الإسعاف كانت وستبقى وفية لشعبها، وستواصل أداء رسالتها الإنسانية بأعلى درجات المسؤولية والمهنية.

كما وجّه زقوت رسالة تقدير واعتزاز إلى ضباط الإسعاف والمسعفين في الميدان، مثمناً بطولاتهم وتضحياتهم في خدمة الجرحى والمرضى والمصابين، انطلاقاً من قيمهم النبيلة وإنسانيتهم العالية.

وخصّ بالشكر قيادات منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، والهلال الأحمر الفلسطيني، والخدمات الطبية العسكرية، والدفاع المدني، تقديراً لدورهم القيادي وجهودهم المتواصلة في هذه الظروف الاستثنائية.