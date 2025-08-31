وكالة الرأي الفلسطينية بيان (952) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج أكاذيب وادعاءات باطلة وينشر خرائط مضللة لتهجير سكان غزة والشمال قسرياً وافتعال أزمة إنسانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (950) الإعلام الحكومي: تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول المجزرة المروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (949) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 30 يوماً: 467 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (948) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 246 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسن دوحان وكالة الرأي الفلسطينية بيان (947) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 245 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (945) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مستشفى ناصر
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (954) الإعلام الحكومي: انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة وسط نقص حاد بالأدوية نتيجة الحصار "الإسرائيلي" وظروف حرب الإبادة المستمرة

31 آب / أغسطس 2025 03:05

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (954) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة وسط نقص حاد بالأدوية نتيجة الحصار "الإسرائيلي" وظروف حرب الإبادة المستمرة

يشهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء والمرضى والأطفال على وجه التحديد، انتشاراً واسعاً وحاداً لسلالة جديدة من الإنفلونزا، في ظل ظروف صحية كارثية ناجمة عن الحصار والإبادة الجماعية المستمرة. ويعود الانتشار السريع إلى الاكتظاظ الشديد، وانعدام توفر المياه والتهوية، وتدهور الخدمات الصحية نتيجة الحرب وتضييق الاحتلال "الإسرائيلي"، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة الفئات الأكثر ضعفاً.

المستشفيات القليلة العاملة تتعامل مع هذه الموجة المرضية في ظل نقص حاد في الكوادر والمستلزمات، وتعتمد على الرعاية الأولية والعلاجات العرضية فقط، دون بروتوكولات علاجية متكاملة نتيجة إجراءات الاحتلال الإجرامية. وتقدّر الإصابات بالآلاف في جميع محافظات القطاع، مع تزايد يومي، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

لا تتوفر أدوية خاصة وفعّالة لهذه السلالة في قطاع غزة، وإن وجدت بكميات محدودة فهي شبه معدومة، نتيجة استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في منع دخول عشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، في خرق واضح للمادة (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمه بتوفير الرعاية الطبية للسكان تحت الاحتلال.

نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولة الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتدخل لوقف حرب الإبادة وفتح المعابر ورفع الحصار وإدخال الأدوية قبل فوات الأوان.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأحد 31 أغسطس 2025

