بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

بيان صحفي رقم (956) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة، حين قصفت طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة) وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

إنّ هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

*وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

الأربعاء 10 يناير 2024 الأحد 31 مارس 2024 الاثنين 22 يوليو 2024 الأحد 4 أغسطس 2024 الخميس 5 سبتمبر 2024 الاثنين 27 سبتمبر 2024 الاثنين 7 أكتوبر 2024 الاثنين 14 أكتوبر 2024 السبت 9 نوفمبر 2024 الأحد 13 أبريل 2025 الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات). الاثنين 30 يونيو 2025 الجمعة 15 أغسطس 2025 واليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025

نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

نُحمّل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

نُجدد مطالبتنا العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

✍ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 1 سبتمبر 2025