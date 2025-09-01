وكالة الرأي الفلسطينية بيان (953) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يُفجّر أكثر من 80 روبوتاً مُفخخاً وسط الأحياء السكنية وأكثر من مليون فلسطيني في غزة والشمال يرفضون النزوح نحو الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (952) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج أكاذيب وادعاءات باطلة وينشر خرائط مضللة لتهجير سكان غزة والشمال قسرياً وافتعال أزمة إنسانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (950) الإعلام الحكومي: تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول المجزرة المروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (949) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 30 يوماً: 467 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (948) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 246 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسن دوحان وكالة الرأي الفلسطينية بيان (947) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 245 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

01 أيلول / سبتمبر 2025 01:12

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (956) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة

في سياق العدوان المستمر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة جديدة، حين قصفت طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى (وسط قطاع غزة) وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

إنّ هذا الاستهداف الإجرامي يأتي للمرة الرابعة عشرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، في تكرار ممنهج لجرائم القصف التي طالت المستشفى ذاته، وهو ما يعكس إصراراً واضحاً على استهداف البنية الصحية، وانتهاك القوانين الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية والمدنيين.

*وقد تم رصد التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:*

  1. الأربعاء 10 يناير 2024
  2. الأحد 31 مارس 2024
  3. الاثنين 22 يوليو 2024
  4. الأحد 4 أغسطس 2024
  5. الخميس 5 سبتمبر 2024
  6. الاثنين 27 سبتمبر 2024
  7. الاثنين 7 أكتوبر 2024
  8. الاثنين 14 أكتوبر 2024
  9. السبت 9 نوفمبر 2024
  10. الأحد 13 أبريل 2025
  11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).
  12. الاثنين 30 يونيو 2025
  13. الجمعة 15 أغسطس 2025
  14. واليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025

نُدين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي والمستمر ضد المستشفيات، والذي يمثل خرقاً فاضحاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية.

نُحمّل "الاحتلال الإسرائيلي"، ومعه الإدارة الأمريكية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المُمنهجة، التي تندرج ضمن سياسة واضحة لتدمير البنية الصحية.

نُجدد مطالبتنا العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري للجم العدوان ووقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وبتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الاثنين 1 سبتمبر 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟