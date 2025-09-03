وكالة الرأي الفلسطينية تعقيب رسمي: نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (957) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 35 يوماً: 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (955) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 247 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام عابد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (954) الإعلام الحكومي: انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة وسط نقص حاد بالأدوية نتيجة الحصار "الإسرائيلي" وظروف حرب الإبادة المستمرة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (953) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يُفجّر أكثر من 80 روبوتاً مُفخخاً وسط الأحياء السكنية وأكثر من مليون فلسطيني في غزة والشمال يرفضون النزوح نحو الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (952) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج أكاذيب وادعاءات باطلة وينشر خرائط مضللة لتهجير سكان غزة والشمال قسرياً وافتعال أزمة إنسانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل
بيان (960) الإعلام الحكومي: خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية

03 أيلول / سبتمبر 2025 02:41

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (960) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية

منذ 13 أغسطس الجاري، شرع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في عملية عسكرية برية إجرامية جديدة داخل مدينة غزة، ارتكب خلالها سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية بحق العائلات الفلسطينية والأحياء السكنية المكتظة.

وفي إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة، أجبر الاحتلال سكان مدينة غزة والشمال على الإخلاء القسري، تزامناً مع تفجير أكثر من 100 روبوت متفجر بين الشوارع والأزقة المأهولة بالسكان المدنيين، وتنفيذ أكثر من 70 عملية قصف مباشر بالطائرات الحربية المقاتلة. وأسفرت هذه الجرائم خلال الفترة المذكورة عن ارتقاء 1100 شهيد وإصابة 6008 آخرين، في مشاهد وحشية مروعة، بمتوسط أكثر من 52 شهيداً وأكثر من 285 مصاباً في اليوم الواحد، وبالتزامن مع الانهيار الشامل للمنظومة الصحية بسبب اعتداءات الاحتلال الممنهجة بحقها.

إننا ندين بأشد العبارات هذه الجرائم المُركبة، ونحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة المسؤولية الكاملة عنها، ونؤكد أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل القوانين الدولية. ونطالب المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم باتخاذ إجراءات جدية وعاجلة وملزمة لوقف هذه الإبادة بحق المدنيين، وتقديم مجرمي الحرب "الإسرائيليين" إلى العدالة كمجرمي حرب.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 3 سبتمبر 2025

