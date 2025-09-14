وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (962) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (961) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (960) الإعلام الحكومي: خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (959) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (958) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 248 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي رسمي سالم وكالة الرأي الفلسطينية تعقيب رسمي: نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (957) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 35 يوماً: 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة
بيان (967) الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري

14 أيلول / سبتمبر 2025 10:44

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
بيان صحفي رقم (967) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري

نُدين بأشد العبارات سياسات التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في خطاباته الموجهة للرأي العام المحلي والدولي، ففي الوقت الذي يزعم فيه أنه يستهدف المقاومة، فإن الوقائع الميدانية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال يتعمد، ووفق منهجية واضحة، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، وتدمير الأبراج والعمارات السكنية، وتدمير خيام النازحين، واستهداف مقار المؤسسات المختلفة بما في ذلك مؤسسات دولية تعمل في المجال الإنساني.

إن الاحتلال يحاول تبرير جرائمه المنظمة والممنهجة عبر ترويج سرديات مضللة في وسائل الإعلام المختلفة المحلية منها والعالمية، بينما الحقائق على الأرض تكشف عن عمليات قتل وتدمير وتهجير لا علاقة لها بما يروجه من ذرائع وادعاءات زائفة. فقد أعلن الاحتلال مراراً أنه يهاجم "أهدافاً للمقاومة"، بينما هو في حقيقة الأمر يلاحق المدنيين العُزَّل في بيوتهم وأحيائهم السكنية، ويستهدفهم بشكل مباشر لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري.

ونؤكد أن ما يعلنه الاحتلال بشأن "القضاء على المقاومة" ما هو إلا غطاء زائف يخفي تحته جرائم إبادة جماعية، وقتلاً ممنهجاً، وتدميراً شاملاً، وتطهيراً عرقياً، وتهجيراً قسرياً، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الأفظع في التاريخ الحديث وهذا العدوان الهمجي المستمر بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 23 شهراً متواصلاً، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية في كل العالم بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجدي والفاعل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها المجرمين وتقديمهم للعدالة وفق قواعد القانون الدولي.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الأحد 14 سبتمبر 2025

