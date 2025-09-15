وكالة الرأي الفلسطينية بيان (965) الإعلام الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب والاحتلال يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (962) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (961) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (960) الإعلام الحكومي: خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (959) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (958) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 248 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي رسمي سالم وكالة الرأي الفلسطينية تعقيب رسمي: نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (957) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 35 يوماً: 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها
تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال

15 أيلول / سبتمبر 2025 12:48

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

تصريح صحفي: 

المكتب الإعلامي الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال

يُحذّر المكتب الإعلامي الحكومي من حملات تضليل ممنهجة يقودها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر وحدة 8200 المتخصصة في التجسس والحرب الإلكترونية ونشر الشائعات، وآخرها مزاعم كاذبة حول سفر قيادات فلسطينية من قطاع غزة.

ويؤكد المكتب أن هذه الرواية عارية تماماً عن الصحة، وأن الاحتلال يوظّف أفراداً وشبكات وأدوات مجنّدين ومساندين للسردية "الإسرائيلية" يساعدون الاحتلال في بث الأكاذيب ضمن حربه النفسية والإعلامية على شعبنا الفلسطيني العظيم.

ويدعو المكتب أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعوبنا العربية كافة، إلى الحذر من الانجرار خلف هذه السرديات "الإسرائيلية" الزائفة أو ترديدها دون وعي وإدراك، لما تمثّله من خدمة مباشرة لأهداف الاحتلال.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 15 سبتمبر 2025

