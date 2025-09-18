بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة"

بيان صحفي رقم (971) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة"

يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء خلال (38 يوماً) من العدوان البري المتواصل 3,542 شهيداً، أي بمعدل يقارب 93 شهيداً يومياً، في جريمة حرب موثقة وممنهجة.

ووفق الإحصائية الموثوقة التي ينشرها المكتب الإعلامي الحكومي منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس وحتى اليوم 17 سبتمبر 2025؛ فإن توزيع الشهداء جاء على النحو التالي:

???? غزة وشمال القطاع: 1,984 شهيداً (56%)

???? الوسطى وجنوب القطاع: 1,558 شهيداً (44%)

???? الإجمالي: 3,542 شهيداً

هذا التوزيع الجغرافي يبرهن أن الاحتلال استهدف بشكل مركز مدينة غزة والشمال بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها مناطق "إنسانية آمنة" بينما قتل فيها 1,558 شهيداً، ما يؤكد أن الاستهداف كان شاملاً ومتعمداً ضد السكان المدنيين، وضد مناطق إيوائهم.

إن هذه الأرقام الصادمة تكشف عن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، من خلال القتل الجماعي والتدمير الواسع والتهجير القسري، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

نُجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الخميس 18 سبتمبر 2025