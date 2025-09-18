وكالة الرأي الفلسطينية بيان (968) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 251 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين وكالة الرأي الفلسطينية تصريح صحفي| الإعلام الحكومي يُحذّر من حملات تضليل "إسرائيلية" ممنهجة تديرها أجهزة الاحتلال ويشارك فيها أفرادًا وشبكاتٍ وأدواتٍ مجنّدة مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بيان (967) الإعلام الحكومي: الاحتلال يضلل الرأي العام بادعاء استهداف المقاومة بينما يُنفذ قصفاً منهجياً للأبراج والبنايات السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف الإبادة والتهجير القسري وكالة الرأي الفلسطينية بيان (966) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة ويُهجر قسرياً 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (965) الإعلام الحكومي: أكثر من مليون فلسطيني يرفضون النزوح القسري من غزة والشمال نحو الجنوب والاحتلال يؤكد أن النزوح سيكون بلا عودة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (964) الإعلام الحكومي: أكثر من 1.2 مليون فلسطيني ثابتون في غزة وشمالها ويرفضون النزوح جنوباً في مواجهة مخططات التهجير القسري الدائم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (962) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (961) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (960) الإعلام الحكومي: خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية
بيان (971) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة"

18 أيلول / سبتمبر 2025 01:35

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (971) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 3,542 شهيداً منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة، 44% منهم من الوسطى والجنوب التي يزعم أنها مناطق "إنسانية آمنة"

يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، حيث بلغ إجمالي عدد الشهداء خلال (38 يوماً) من العدوان البري المتواصل 3,542 شهيداً، أي بمعدل يقارب 93 شهيداً يومياً، في جريمة حرب موثقة وممنهجة.

ووفق الإحصائية الموثوقة التي ينشرها المكتب الإعلامي الحكومي منذ بدء العدوان البري على مدينة غزة بتاريخ 11 أغسطس وحتى اليوم 17 سبتمبر 2025؛ فإن توزيع الشهداء جاء على النحو التالي:

???? غزة وشمال القطاع: 1,984 شهيداً (56%)

???? الوسطى وجنوب القطاع: 1,558 شهيداً (44%)

???? الإجمالي: 3,542 شهيداً

هذا التوزيع الجغرافي يبرهن أن الاحتلال استهدف بشكل مركز مدينة غزة والشمال بهدف إفراغها وتهجير سكانها قسراً، كما لم يستثنِ الوسطى والجنوب التي يزعم بأنها مناطق "إنسانية آمنة" بينما قتل فيها 1,558 شهيداً، ما يؤكد أن الاستهداف كان شاملاً ومتعمداً ضد السكان المدنيين، وضد مناطق إيوائهم.

إن هذه الأرقام الصادمة تكشف عن سياسة إبادة جماعية ممنهجة، من خلال القتل الجماعي والتدمير الواسع والتهجير القسري، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

نُجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والتاريخية، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة – فلسطين

???? الخميس 18 سبتمبر 2025

